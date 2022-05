Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani si 8 luni inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si abuz in serviciu. Este vorba de dosarul in care Sorin…

- In temeiul art.421, punctul 2, litera a, Cod procedura penala, admite apelurile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitia – Directia Nationala Anticoruptie si de apelantii-intimati-inculpati Oprescu Sorin-Mircea, Popa Cornel-Bogdan, Stanca Cristian, Constantinescu Mircea-Octavian,…

- Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentinței pronunțate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanța a respins constestația in anulare și a menținut sentința de 6 ani inchisoare.Elena Udrea trebuie sa plateasca…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis joi condamnarea definitiva a fostului ministru, Elena Udrea, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. O decizie in acest dosar fusese luata inca din 2018 dar Udrea a introdus doua cai extraordinare…

- Fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, dar și Cristian Boureanu, au fost condamnați la 8 ani și 6 luni de inschisoare, respectiv la 4 ani și 3 luni inchisoare intr-un dosar in care erau acuzați pentru luare de mita și trafic de influența. Decizia Instanței Supreme nu este definitiva. Inalta…

- In plin razboi, justitia ucraineana merge mai departe. Un moldovean cu dubla cetatenie este cautat de autoritatile din tara vecina pentru executarea unei pedepse cu inchisoare. Sergiu Cebotaru a fost condamnat in 2016 de magistratii Judecatoriei Mohyliv-Podilsky din regiunea Vinnita la 5 ani de inchisoare…

- Dosarul in care Adrian Craciunescu a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 2 ani și 10 luni de inchisoare cu executare a ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce procurorii DNA au atacat sentința cu recurs in casație, nemulțumiți fiind de pedeapsa mica aplicata fostului polițist. Dosarul…

- Pe langa decizia de condamnare, instanta a decis acordarea unor daune in valoare de 2,6 milioane de euro. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis, zilele trecute, condamnarea la inchisoare pe viata a unui tanar, de 29 de ani, fara antecedente penale, din localitatea Corbu, judetul Constanta,…