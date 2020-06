Stiri pe aceeasi tema

- Alte 218 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 905, dintre care primar – 664 si repetat – 241.

- Alte 264 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi –1548 , dintre care primar –1247 si repetat – 301.Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 9511 cazuri.

- In ultimele doua saptamani, tara noastra inregistreaza o crestere a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, comparativ cu situatia de la inceputul pandemiei. Autoritațile indeamna oamenii sa nu se relaxeze și sa respecte cu strictete toate normele de protectie.

- 202 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 in Republica Moldova.La ora 17:00, reprezentanții Ministerului Sanatații vor prezenta informații actualizate a situației epidemiologice privind infecția COVID-19 in Republica Moldova.

- Pina la ora actuala, au fost inregistrate 4476 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, dintre care 555 cazuri sint din Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 43 pacienți cu suspecție la COVID-19. {{438043}}Starea de sanatate a persoanelor infectate: 249…

- Pana la ziua de azi, au fost inregistrate 4.121 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, dintre care 489 cazuri sunt din Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 60 pacienți cu suspecție la COVID-19.

- Pina la ziua de azi, au fost inregistrate 2614 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, dintre care 313 cazuri sint din Transnistria. In timp ce 560 de pacienți deja s-au tratat și au fost externați, in țara noastre crește numarul persoanelor decedate. Astfel avem inregistrate inca un deces. Este vorba…

- O femeie de 43 de ani din raionul Slobozia, stanga Nistrului, a murit de COVID-19. Este al 15-lea deces cauzat de noul coronavirus in regiunea transnistreana, unde sunt inregistrate actualmente 323 de cazuri de infectare cu COVID-19. Pana la ora actuala, in R. Moldova au fost confirmate 2.614 cazuri…