Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția 4 din Timișoara au reținut, in 3 iulie, patru tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani, banuiți de furt calificat. Printre acești tineri acuzați de furt se afla și baiatul omului de afaceri Georgica Cornu, Andrei. Cei patru ar fi furat haine „de firma” din cele doua mari…

- Polițiștii de la secția 4 din Timișoara au reținut, azi noapte, patru persoane, printre care și pe fiul celebrului om de afaceri Georgica Cornu, Andrei. Cei patru sunt acuzați ca, in 30 iunie, au furat haine de firma din cele doua mall-uri din Timișoara. Prima lovitura a fost data, dupa ora 18, in magazinul…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au identificat doi tineri, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie. Cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Mures. In fapt, din cercetarile efectuate…

- Trei prieteni din Dorolea au ieșit la o plimbare nocturna. Doar ca distracția „ca baieții”, s-a terminat cand au dat nas in nas cu poliția. Unul dintre ei s-a ales și cu dosar penal. Ieșirea din casa, in aceasta perioada, trebuie sa fie justificata, și e interzisa in timpul nopții. Oamenii legii, acum,…

- Un echipaj de poliție a observat in trafic un autoturism care avea montate placuțele de inmatriculare din carton. Oamenii legii au incercat sa il opreasca pe șofer pentru control, insa acesta a incercat sa scape. In momentul in care polițiștii au reușit sa il prinda pe acesta, conducatorul autovehiculului…

- Un cititor GdS a sesizat faptul ca tanarul de 28 de ani, din comuna Cetate, a mai realizat o filmare in care se ruga sa moara romanii. Pentru ca aceasta filmare a fost facuta dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.2, barbatul a primit o amenda de 20.000 de lei. Acum doua zile, barbatul fusese…

- Milionarul campinean Mihai Tufan a atacat cu un cuțit o femeie cu care se afla in mașina sa. Polițiștii l-au reținut pe omul de afaceri și a fost dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventiva. Din primele informații nu se știe daca este vorba de soția sau sau de directoarea…