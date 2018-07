BRD Bucharest Open 2018. Bara – Cadanțu, în ultimul tur al calificărilor. Programul complet al zilei de luni BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. ACTUALIZARE 15 iulie, ora 21.25. A fost anunțat programul de luni, de la Openul de tenis al Romaniei. Sunt programate și ultimele meciuri din calificari, cel mai interesant fiind cel dintre romancele Irina Bara și Alexandra Cadanțu. Romancele care vor intra in concurs pe tabloul principal, la simplu și la dublu, sunt Bulgaru, Dulgheru, Ruse, Begu, Mitu, Buzarnescu și Olaru. La București se afla și Rus. Nu este romanca, ci olandeza, iar singura legatura serioasa cu țara noastra… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. CALIFICARI – turul 2 G.P. Badosa – C. Skamlova 6-0, 6-1 G. Garcia-Perez – N-C. Dascalu 3-6, 2-3 / LIVE C. Liu – A. Prisacariu 6-3, 6-1 R. Srankova – D. Radanovic 6-1, 6-1 A. Cadanțu…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, maine, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. Organizatorii au publicat ordinea partidelor de sambata. Jocurile de pe tabloul principal au loc incepand de luni, 16 iulie, dar calificarile debuteaza maine. Dascalu, Cristian, Bara,…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, maine, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. Organizatorii au publicat ordinea partidelor de sambata. Jocurile de pe tabloul principal au loc incepand de luni, 16 iulie, dar calificarile debuteaza maine. Dascalu, Cristian, Bara,…

- Simona Halep a fost eliminata in turul 3 de la Wimbledon de Su-Wei Hsieh (Taiwan, 48 WTA), scor 6-3; 4-6; 5-7, iar dupa meci a identifcat principalele cauze ale prestatiei slabe. Liderul mondial a declarat ca nu a stat bine la capitolul mental.

- Targu Jiu, Alba Iulia, Bistrita, Timisoara, Suceava, Tulcea si Bucuresti sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii „Vedeta populara“ de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al treilea al talent-show-ului de folclor.

- Transilvania Train, primul tren turistic romanesc realizat in parteneriat cu CFR Calatori, circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22 - 26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, informeaza CFR Calatori. "Trenul exploreaza in regim…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, marti, in primul tur la Wimbledon, in compania japonezei Kurumi Nara. Si Monica Niculescu si Ana Bogdan vor juca, marti, in primul tur la Wimbledon.

- Martina Navratilova, fosta mare jucatoare, a declarat ca favorita la Wimbledon este Serena Williams, iar liderul mondial Simona Halep a scapat de presiunea de a nu fi castigat un Grand Slam si ar trebui sa poata juca la cel mai inalt nivel al sau. Simona Halep, GEST SCANDALOS la LONDRA. Pana…