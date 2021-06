Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuinte din Draguseni au fost afectate de inundatiile de marti seara, generate de ploile torentiale si scurgerile de ape de pe versanti, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei, Eugen Nechita. Potrivit acestuia, apa a intrat in sapte locuinte din satul Draguseni si in doua gospodarii…

- O hala de pasari si mai multe curti au fost inundate in urma ploilor torentiale care au afectat, marti seara, judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Precipitatii insemnate cantitativ au cazut in localitatea Badiuti, orasul Stefanesti, acolo unde…

- Mai multe gospodari au fost inundate in urma ploilor torentiale de sambata. Totodata, un sofer a avut nevoie de ajutor dupa ce masina sa a fost lovita de viitura si dusa in camp, intre localitatile Comana si Amzacea.ISU Constanta a transmis situatia evenimentelor intregistate in zona de competenta a…

- In judetul Dambovita, vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone. Echipajele de interventie ale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au actionat in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati.

- Un barbat din satul Cucuteni, comuna Durnesti, a descoperit, miercuri, o grenada in gradina casei sale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, grenada este de tip defensiv si se afla in perfecta stare de functionare.…

- Autoritatile locale din Corni, Curtesti, Cristesti, Cosula, Copalau, Flamanzi si Prajeni sunt in alerta dupa ce hidrologii au emis, joi, o atentionare de Cod Galben de inundatii pe raul Miletin, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.…