- Șeful diplomației din Ucraina, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters, citat de Hotnews . „Rusia trebuie oprita chiar acum. Vedem cum se desfasoara evenimentele”, a spus…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut un discurs foarte ferm la conferința de ieri de la Munchen. El a crtiticat Occidentul pentru „inacțiune” impotriva agresiunii ruse și a spus ca Ucraina iși va apara țara cu sau fara ajutorul NATO. “Ne vom apara țara cu sau fara ajutorul partenerilor…

- Rusia trebuie sa eșueze și sa fie vazuta cum eșueaza daca va folosi forța bruta in Ucraina, a declarat sambata, 19 februarie, premierul britanic Boris Johnson, in ceea ce jurnaliștii de la The Guardian au catalogat drept cel mai dur discurs din cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Șocul unei…

- Bogdan Aurescu a catalogat bombardamentele de joi din estul Ucrainei, pentru care forțele ucrainene și rebelii pro-ruși s-au acuzat reciproc, drept o posibila pregatire a unui pretext pentru ca Rusia sa poata justifica un atac armat asupra Ucrainei, intr-un interviu acordat pentru CNN, potrivit unui…

- Washington Post remarca faptul ca „semnalele venite de la Kremlin sunt contradictorii”, in cadrul unei analize prin intermediul careia incearca sa „decodeze” mesajele transmise de la Moscova. ”S-a anunțat oficial ca unele forțe ruse sunt trimise acasa dupa ce au terminat exercițiile militare, chiar…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a reiterat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei, relateaza Reuters. Presedintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia va actiona…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Potrivit Kremlinului, cei doi sefi de stat si-au exprimat dorinta de a continua discutiile cu prilejul videoconferintei din 7 decembrie care s-a axat pe relatiile Est-Vest, aflate la cel mai de jos nivel de la incheierea Razboiului Rece si care sunt in prezent incordate din cauza mobilizarii de trupe…