Borcean nu vrea lucrări prost făcute! Unele se refac! CARANSEBEȘ – Cateva obiective de investiții derulate in Caransebeș in ultimele luni nu au fost recepționate de municipalitate, dupa ce reprezentanții acesteia au observat ca lucrarile nu sunt așa cum ar trebui sa fie. E cazul fațadei de la Colegiul Național „C.D. Loga”, dar și de locul de joaca din Parcul Dragalina, in ambele cazuri constructorul avand termen de maxim o luna sa remedieze problemele aparute! „La Pedagogic lucrarea este finalizata, doar ca mai exista cateva imperfecțiuni pe care le-a constatat comisia de recepție, iar constructorul are la dispoziție doua saptamani sa puna la punct… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Garzii de Mediu l-au amendat pe constructorul blocului din cartierul Brazda lui Novac, de pe strada cpt.Nicolae Vulovici. Acesta a fost sanctionat contraventional din cauza gunoiului din santier, dar si din afara acestuia. Comisarii Garzii de Mediu au mers la fata locului si au gasit mai multe…

- CARANSEBES – Și vine și cu o noua organigrama in care nu se vor mai regasi unii angajați despre care spune ca i-au fost ostili in cei patru ani ai primului mandat! Chiar și așa, primarul Caransebeșului declara ca nu va fi atat de vulcanic ca noul președinte de la județ, Romeo Dunca, in a da oameni afara.…

- O strada din cartierul brașovean Tractorul, asfaltata la inceputul lunii septembrie, in campanie electorala, a fost distrusa parțial doar o luna mai tarziu, pe o porțiune aflata in litigiu. Purtatorul de cuvant al primariei susține ca asfaltarea s-a facut ”din greșeala”, fara acordul proprietarului…

- Ministerul Culturii contrazice primaria. Ministerul a reacționat in urma declarațiilor facute de primarul Craiovei, Mihail Genoiu, cu privire la intarzierea lucrarilor de reabilitare a Podului suspendat din Parcul „Nicolae Romanescu“. Podul monument istoric a fost inchis publicului in martie 2017, iar…

- PNL a reusit sa obtina conducerea Consiliului Judetean Caras-Severin. Romeo Dunca l-a invins pe presedintele in functie al CJ, social-democratul Silviu Hurduzeu. Ioan Popa va fi primarul municipiului Resita si pentru urmatorii patru ani. Funcția de primar a orașului Caransebeș a fost caștigata de candidatul…

- Transportul public de persoane, in atentia politistilor din Medgidia.In perioada 21 22 septembrie a.c., in intervalul orar 12.00 20.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii transportului public de persoane, precum si pentru respectarea…

- Firma elena forțeaza astfel incasarea unor despagubiri caștigate inca din primavara la Curtea de Arbitraj de la Paris pentru un contract de reabilitare a 41 de kilometri din DN6, intre Domașnea și Caransebeș, care s-a derulat in perioada 2005-2011 și unde finanțarea a fost asigurata prin fonduri ISPA…

- CARANSEBES – Primaria Caransebeș a recepționat joi primele doua platforme subterane de colectare a deșeurilor, ambele situate in cartierul Pipirig, pe Aleea Sportivilor și pe strada Pavel Chinezu! Investiția a fost facuta din bugetul local, 115.000 de lei fara TVA pentru fiecare platforma, la care se…