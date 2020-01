Bombă de aruncător, găsită în subsolul unui bloc din Reşiţa Echipa de pirotehnisti a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin a intervenit joi pentru ridicarea si depozitarea in siguranta a unei bombe de aruncator gasita in subsolul unui bloc de locuinte din Resita. Potrivit ISU Caras-Severin, un locatar din bloc a anuntat la 112 ca a gasit in subsolul imobilului un element de munitie, la fata locului intervenind de urgenta echipa de pirotehnisti. "La fata locului a intervenit de urgenta echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita, a identificat si cercetat elementul de munitie gasit, fiind vorba despre o bomba… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

