Bolt Romania pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi in aceasi zi si chiar aceeasi ora

Stiri pe aceeasi tema

- Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a anuntat marti ca lanseaza serviciul Business Delivery in toate orasele in care activeaza in Romania, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, care va pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi de livrare si sa expedieze produsele…

- Trenuri care asigura legatura cu municipiul Suceava Arhiva foto: Razvan Stancu. 7 trenuri de lung parcurs asigura legatura cu municipiul Suceava, aflat în carantina. Garniturile pleaca zilnic din București, Cluj-Napoca, Galați și Timișoara. Alte trenuri CFR care aveau…

- Secretarul de stat în Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost în contact cu pacientul de la Gerota și senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac. Cele opt persoane sunt asimptomatice și erau în izolare sau în…

- Pana astazi, 13 martie 2020, la ora 16.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus)…

- WizzAir a anunțat, marti, ca iși suspenda cursele pe toate rutele catre Tel Aviv și Eilat incepand cu data de 12 martie. Masura luata de compania aviatica vine ca urmare a deciziei autoritaților israeliene de a introduce carantina de 14 zile pentru toți pasagerii care sosesc in „Tara Sfanta”, in cadrul…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații ultimele date despre situația din Romania, in ceea ce privește pacienții infectați cu coronavirus, precum și date despre persoanele aflate in carantina.”Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale…

- Un colaborator al Filarmonicii Banatul din Timisoara, care a facut parte din grupul de muzicieni care a fost in turneu in China si care s-a intors recent in tara, este internat la spital, dupa ce sambata s-a prezentat la unitatea medicala cu febra. ”Avem un pacient care a fost in grupul muzicienilor…

- FOTO – Arhiva Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a aprobat suplimentarea cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin antigripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, anunta, vineri, Ministerul Sanatatii (MS), potrivit Mediafax. Ministerul Sanatatii a decis masuri…