Stiri pe aceeasi tema

- Garisenda, unul dintre „turnurile gemene" din Bologna, fost inchis din cauza temerilor de tasare, iar strazile din jurul sau au fost izolate, in timp ce oamenii de știința monitorizeaza monumentul pentru a vedea daca exista dovezi ca structura se fisureaza și se mișca, potrivit CNN.

- Ata Abu Mediam, primarul din Rahat, oraș beduin aflat in Israel, la distanța aproximativ egala, in linie dreapta, de Gaza și Hebron, a declarat pentru publicația israeliana Haaretz ca oamenii care au ramas fara locuințe pot sta in școlile din localitate. Asaltul-surpriza asupra Israelului, declanșat…

- Wizz Air a anunțat ca, incepand cu 28 octombrie 2023, iși inchide baza de pe aeroportul Suceava, urmand sa opereze in continuare zboruri pe cinci rute: catre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund și Memmingen. Zborurile spre Larnaca, Eindhoven, Bruxelles Charleroi, Paris Beauvais și Bologna vor…

- Cei 20.000 de locuitori ai orașului Yellowknife din Teritoriile de Nord-vest ale Canadei au primit termen pana vineri la pranz (21.00 ora Romaniei) sa iși paraseasca locuințele, in contextul in care un incendiu de vegetație este așteptat sa ajunga in zona pana in acest sfarșit de saptamana, relateaza…

- Lituania va inchide doua dintre cele sase puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe fondul ingrijorarilor legate de prezenta mercenarilor Wagner in aceasta tara, a declarat vineri adjunctul ministrului de Interne, scrie The Guardian, potrivit news.ro.„Pregatim decizia de a inchide doua puncte…