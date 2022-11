Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute fac primele victime in țara noastra. O femeie din a murit, iar un barbat este internat in spital, la Iași, dupa ce au fost gasiți in șoc hipotermic, in ultimele 24 de ore. Femeia in varsta de 72 de ani a fost adusa de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța la Unitatea…

- Silvia Duta are puțin peste 30 de ani și este prima femeie din Romania care a deschis o companie de curierat și tot prima femeie care a ajuns in aproape 2 ani de la debutul business-ului, cu 18 ore de munca pe zi, la o cifra de afaceri de doua milioane de

- La aproape 40 de ani de cand a plecat din Romania, fosta atleta olimpica Ileana Gavozdea, devenita peste Ocean Ilana Holloway, face o confesiune cuprinzatoare despre incercarile din anii comunismului și viața de emigrant in Statele Unite. O poveste cu lumini și umbre despre suferința, piedici, episoade…

- Cu toții știm ca faimoasa Cristina Batlan este una dintre cele mai reputate și cunoscute femei de afaceri din Romania. Fondatoarea brandului Musette se bucura de un succes colosal pe piața din Romania, fiind și una dintre investitoarele de la Imperiul Leilor de la PRO TV. Care sunt provocarile show-ului,…

- Florin Calinescu este unul dintre cei mai respectați actori din Romania, insa in timpul liber, se pare ca nu este chiar un model pentru șoferii din trafic. Actorul a fost surprins de paparazzii Spynews, in timp ce incalca una dintre cele mai importante reguli de circulație, pe o strada din București.

- Anastasia Soare a fost in vizita in Romania pentru cateva zile, iar revederea cu prietena ei, Loredana Groza, a facut-o foarte fericita. ”Regina Sprancenelor” a ținut sa-i transmita un omagiu cantareței. Totodata, și-a aratat aprecierea și pentru alte vedete din țara ei natala.