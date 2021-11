Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost reales, vineri, de catre Adunarea Generala a ONU, ca membru al Comisiei de Drept Internațional (CDI), pentru un al doilea mandat, care se va desfașura in perioada 2023-2027.

- In luna septembrie, președintele Maia Sandu a plecat la New York, SUA, unde a participat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit Președinției, pentru aceasta vizita s-au cheltuit 78.600 de lei, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Banii au fost repartizați in felul urmator:…

- Presedintele Romaniei și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa la a 76-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se desfasoara la New York.

- Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii, transmite Agerpres.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, cu prilejul comemorarii a doua decenii de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, din Statele Unite ale Americii, in care si-au pierdut viata aproape 3.000 de persoane, printre care si patru cetateni romani, un mesaj de solidaritate si profunda compasiune…