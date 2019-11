Stiri pe aceeasi tema

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, arata o analiza Frames, realizata pe baza estimarilor din piata.…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in luna august 2019, au verificat modul in care 1.341 de firme din toata tara fiscalizeaza prin intermediul caselor de marcat toate incasarile provenite, scrie agerpres.ro. Au fost verificate firme ce se ocupa cu vanzarea de produse si prestarea…

- Cmpania deținuta de omul de afaceri albaiulian, Raul Ciurtin, investește patru milioane de euro pentru a lansa pe piața o noua serie de produse alimentare premium. Prefera Foods, unul dintre jucatorii importanți de pe piața conservelor, lanseaza gama de produse fresh “de Azi“, care include produse precum…

- Qbis, companie romaneasca inființata de trei antreprenori in urma cu peste 15 ani, a lansat o platforma web cu servicii digitale de marketing integrate, dedicata antreprenorilor și IMM. Dezvoltarea WebDo s-a realizat in 20 luni de catre o echipa de specialiști IT din Romania, iar investiția necesara…

- Tot mai multi romani isi trimit copiii la scolile si gradinitele private, pe fondul degradarii tot mai accentuate a invatamantului de stat, de la starea precara a scolilor si a materialelor didactice la calitatea tot mai slaba a profesorilor si criza accentuata de personal, astfel ca afacerile din…

- Valoarea bunurilor de folosinta indelungata inregistrate, in primul semestru al anului, pe piata din Romania, s-a ridicat la 1,436 miliarde de euro, iar cresterea de 2% consemnata de la an la an s-a datorat in special vanzarilor de electrocasnicelor mari si mici care, stimulate de Programul 'Rabla…

- In 2019 se implinesc trei ani de la cea mai mare tranzacție de pe piața serviciilor de medicina dentara din Romania, prin care grupul MedLife a obținut un pachet majoritar din acțiunile companiei DENT ESTET, restul fiind in continuare deținute de fondator, dr. Oana Taban. Mai mult decat atat, DENT ESTET…