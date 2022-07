Bistrita-Nasaud: Doi barbati au fost loviti de fulger. Unul dintre ei a murit, iar altul a ajuns la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un trasnet in orasul-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Doua mașini s-au ciocnit frontal sambata dimineața, pe DN 1, in localitatea Ciucea, din județul Cluj. In urma impactului, o tanara de 21 de ani a murit și alte trei persoane, intre care o fetița de 10 ani, au ajuns la spital, potrivit site-ului local Știri de Cluj. Accidentul a avut loc in jurul orei…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier teribil, petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca. O tanara a decedat, iar trei persoane au ajuns la spital, intre care și o fetița de doar 10 ani. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in…

- Pompierii clujeni au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Nadașelu. Doi barbați au fost transportați de uregnța la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Nadașelu. In accident au fost implicate trei autoturisme,…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz Bai au fost solicitați, miercuri, sa intervina la un accident rutier produs pe DN 17D, in Maieru. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele informații, doua autoturisme, conduse de un tanar de 22 de ani din Maieru și un barbat…

- In localitatea Turda a avut loc duminica dimineața un incendiu la o casa, in urma caruia au rezultat 10 victime, anunța ISU Cluj.A fost activat Planul roșu de intervenție. Persoanele, inconștiente, dintre care 5 copii, au fost intoxicate cu monoxid de carbon și li se aplica manevre de resuscitare.Pompierii…