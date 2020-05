Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii implicati in actiuni umanitare ai Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures (AIM) au livrat, joi, kituri pentru pacientii afectati de COVID-19, internati in Spitalul Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, a precizat, asociatia intr-o informare publica. Potrivit aceleasi surse,…

- Trasurile care obisnuiau sa transporte turisti in Viena, una dintre atractiile capitalei austriece, ale carei strazi pavate sunt in prezent aproape goale, au fost transformate provizoriu intr-un serviciu care livreaza alimente si preparate culinare pentru persoanele varstnice, informeaza AFP joi. Sunetul…

- Mai multe organizatii neguvernamentale din Alba, sustinute de Consiliul Judetean, Institutia prefectului si Primaria Alba Iulia, au demarat un proiect de voluntariat denumit ”Uniti pentru Alba”, prin care se doreste sprijinirea tuturor celor care au nevoie in perioada crizei provocate de epidemia de…

- ■ Florentina Nita, de loc din Roman, locuieste intr-o zona a Italiei in care se imbolnavesc 10 oameni pe ora, din care doi mor ■ la Brescia mai bine de jumatate din populatie este infectata cu virusul ucigas ■ „E ca in timpul razboiului. Sunetul sirenelor ambulantelor care duc bolnavii la spital este…

- In noaptea de 7 8 februarie a.c., in intervalul orar 20:00 02:00, politisti ai Politiei municipiului Medgidia, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au desfasurat o actiune pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice pe raza municipiului Medgidia.In…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca acuzațiile USR privind o posibila colaborare între PSD și PNL și, implicit, refacerea USL are un "caracter propagandistic" și sunt "într-o totala contradictie cu realitatea". "E o…

- ​Guvernul a aprobat in ședința de marți o ordonanța de urgența potrivit careia pentru a folosi o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba cel puțin 14 ani. Aceste mijloace de transport se pot deplasa doar pe pistele special amenajate, iar in cazurile in care acestea…

- Consiliul Local a aprobat, in ședința din 30 ianuarie 2020, noile tarife pentru gunoiul menajer. Sunt tarife mari, valabile de la 1 ianuarie 2020, tarife care vor nemulțumi cea mai mare parte a populației, dar și a agenților economici. Acest proiect privind majorarea tarifelor la gunoi este unul cu…