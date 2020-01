Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Bill Murray a anunțat oficial ca va reveni in noua pelicula ”Vanatorii de fantome: Moștenirea/ Ghostbusters: Afterlife” in rolul Peter Venkman, arata The Independent, potrivit MEDIAFAX.Fanii peliculei ”Vanatorii de fantome/ Ghostbusters” au aflat ca membrii distribuției care a adus…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica a luat primele masuri de reducere a poluarii dupa intalnirea cu ministrul Mediului, Costel Alexe. In Iași vor fi amenajate rampe de spalare a vehiculelor la intrarile in oraș, vor fi amenajate noi spații verzi și se va continua modernizarea transportului public.…

- Actiunea filmului are loc in timpul Primului Razboi Mondial, cand doi soldati britanici primesc misiunea de a transmite un mesaj in teritoriul inamic si ar putea salva astfel vietile a 1.600 de militari. Scenariul a fost scris de Sam Mendes si Krysty Wilson-Cairns, iar din distributie mai fac parte…

- Sunt nelipsiți din Trending cu fiece piesa lansata. Anul acesta, baieții de la 5Gang au pregatit cel mai frumos cadou de Craciun pentru fani: un film de comedie ce ii are ca protagoniști! Pelicula a fost regizata de Matei Dima, aka BRomania, unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut online…

- Programul Teatrului pentru Copii si Tineret "Calutul de mare", in perioada 09.12.2019 15.12.2019: MARTI, 10.12.2019, ORA 10.00SPARGATORUL DE NUCIRegia si scenariul: Cristian MitescuScenografia: M.C. RaninVarsta: 3 ndash; 10 ani In distributie: Rovena Paraschivoi, Daniela Vlad, Daniel Minciuna, Tiberiu…

- Regizorul Mircea Daneliuc a acceptat sa realizeze un film dupa un scenariu scris de Beno Meirovici, proiect care data de cel putin 15 ani si care implica urmariri si multe impuscaturi, atribuindu-si rolul unui inspector la Siguranta Statului. Pelicula „Editie speciala“, filmata in 1976, a iesit pe piata…

- In mod normal, Nicole Cherry, care pe 5 decembrie va implini 21 de ani, nu ar trebui sa se gandeasca la celulita. Dar o face. Spune ca o moștenește pe mama ei, care a facut de tanara celulita, așa ca incearca sa manance sanaatos și sa faca sport, ca s-o previna. Cand a conștientizat ca […] Post-ul La…

- Romica, Parpangel, Cucavel, Brandusa si alte personaje vor urca joi, 14 noiembrie, de la ora 19,00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, in comedia muzicala „Tiganiada”, prezentata de Teatrul Muzical „SAPTE” Galati. Este vorba despre o adaptare plina de culoare dupa prima epopee romaneasca, scrisa…