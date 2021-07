De la ultima raportare, la nivel national 51 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.261 de teste RT-PCR si 14.546 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 61 pacienti. Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.030 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 ... The post Bilant coronavirus. 51 de persoane confirmate si patru decese, in ultimele 24 de ore appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .