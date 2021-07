Bihor: Oferte culinare diverse şi muzică live, la Festivalul Street Food Oradea Peste 20 de food truck-uri din tara participa, in perioada 22 - 25 iulie, in Cetatea Oradea, la Festivalul Street Food, cu oferte culinare dintre cele mai diverse. "Dupa Cluj-Napoca, Oradea este primul oras in care am iesit. Pot sa spun ca este un best off acest festival, deoarece rulotele culinare sunt venite din toata tara. Dupa o perioada atat de lunga de pauza, ne-am permis sa facem o selectie a celor mai bune food truck-uri din tara. Unele sunt din Bucuresti, altele din Cluj, chiar trei din Oradea. Conteaza insa mai putin locul de unde vin si mai mult specificul culinar, sa fie cat mai divers",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

