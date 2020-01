Biblioteca Națională dă noi detalii despre cheful de Revelion: 'Nu a fost vorba de o vandalizare' Biblioteca Naționala a Romaniei raspunde acuzațiilor legate de organizarea Revelionului: Evenimentul nu a afectat in niciun fel activitatea bibliotecii. (...) Nu a fost niciodata vorba de o vandalizare, anunța MEDIAFAX. ”In urma apariției in spațiul public a unor informații conform carora la sediul Bibliotecii Naționale a Romaniei a fost organizata, in noaptea dintre ani, o petrecere in urma careia spațiile și mobilierul instituției au fost afectate, dorim sa precizam urmatoarele: In noaptea dintre ani, la sediul Bibliotecii Naționale a Romaniei a fost organizat un concert in cadrul caruia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca verificarea respectarii procedurilor legale privind organizarea petrecerii de Revelion de la Biblioteca Nationala a Romaniei va fi demarata luni si ca spera ca dupa data de 15 ianuarie sa faca public raportul, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook o inregistrare video de la Sala Atrium a Bibliotecii Naționale, cu imagini filmate dupa petrecerea organizata in noaptea dintre ani. „Plina de mizerie, vandalizata practic, dupa Revelion”, a punctat el.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil…

- Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook o inregistrare video de la Sala Atrium a Bibliotecii Nationale, cu imagini filmate dupa petrecerea organizata in noaptea dintre ani. „Plina de mizerie, vandalizata practic, dupa Revelion”, a scris acesta.„O locatie autentica“ pentru petrecerea…

- Imagini greu de privit, intr-o sala a Bibliotecii Nationale, dupa ce, surprinzator, acolo a avut loc o petrecere de Revelion. La cheful dintre ani, sala a fost vandalizata. Petrecareții au laat in urma scaune rasturnate si multa mizerie.

