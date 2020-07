Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara israeliana pentru noul coronavirus a anulat marti un decret al guvernului care ordonase inchiderea restaurantelor pentru a incetini pandemia de COVID-19 care ia amploare, contestand masurile luate de Ministerul Sanatatii, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- „Am fost sambata la Timișoara, am vorbit cu doctrul Musta. Nu mai au locuri acolo la ATI, am dus o unitate mobila. Aceasta este realitatea, sunt bolnavi de coronavirus, indiferent cate testari se fac și ce rezultate se dau. Discutați cu familii care au pierdut oameni. Acestea sunt drame, care se…

- Ludovic Orban respinge acuzatiile liderului PSD referitoare la o manipulare a datelor statistice despre cazurile de infectare cu coronavirus. Premierul acuza PSD ca vrea sa faca rau oamenilor pentru un castig electoral."Sub nicio forma. Nu guvernul da publicitatii datele. Tot procesul de diagnosticare…

- Terenurile de joaca pentru copii, dar și cele de sport din parcuri, spații verzi și curțile blocurilor sa fie închise și sigilate, începând cu astazi. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Luând în…

- Olivia Steer, fosta vedeta a PRO TV și soția lui Andi Moisescu, revine cu o noua postare controversata legata de vaccinuri. Dupa ce Ludovic Orban s-a declarat pentru vaccinarea obligatorie, iar Nelu Tataru a precizat ca Ministerul Sanatații se pregatește sa achiziționeze cateva milioane de doze de…

- Președintele Federației Patronatelor din Turism, Mohammad Murad, a dezvaluit ca premierul Ludovic Orban le-a promis afaceriștilor din domeniul Horeca faptul ca iși vor putea relua activitatea incepand de la 1 iunie. ”Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmand ca hotelurile toate…

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…