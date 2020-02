Bebeluș scos fără știrea medicilor din spital de un bărbat și găsit apoi pe stradă cu mama sa Un bebeluș de patru luni a fost dus la Poliția Petroșani de un barbat care a spus ca este tatal copilului, dar nu poate avea grija de el. Micuțul a fost internat la Pediatrie, de unde a fost, apoi, externat și gasit de polițiști pe strada impreuna cu mama și barbatul care il dusese la […] Articolul Bebeluș scos fara știrea medicilor din spital de un barbat și gasit apoi pe strada cu mama sa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

