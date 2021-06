Stiri pe aceeasi tema

- Telegram este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, dar probabil și „cea mai periculoasa”, scrie revista germana Der Spiegel. Platforma a gazduit, de-a lungul timpului, protestatari din țari represive precum Belarus, dar, in egala masura, și teroriști, extremiști sau traficanți…

- Procurori germani au confirmat sambata ca ancheteaza suspiciuni de fraude la facturile trimise spre decontare guvernului de centre de testare gratuita impotriva COVID-19, scrie Agerpres . Astfel de centre finantate de guvern s-au inmultit pe teritoriul Germaniei si sunt folosite de locuitori, care nu…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Un pachet minim de servicii de care vor beneficia copiii si familiile vulnerabile. Asta ar urma sa prevada un proiect de lege pe care ministrul Muncii vrea sa-l promoveze. Autoritatile au constatat ca aceste categorii sociale sunt printre cele mai vulnerabile „Vom stabili tot prin lege un pachet minim…

- Nicușor Dan s-a intalnit miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei, pentru a discuta despre situația sistemului de termoficare din București. Primarul general spune ca a reafirmat intenția Primariei Capitalei de a cumpara ELCEN, pentru „a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice…

- Primarul de Adancata, Viorel Cucu, vrea ca pana in vara cel puțin jumatate dintre locuitorii comunei sa se vaccineze pentru ca lucrurile sa reintre in normal și sa fie organizate evenimente fara restricții. Ca atare, edilul a demarat o ampla campanie de informare a populației cu privire la efectele…

- Flaviu Lupșan, primarul din Lunca Ilvei, a povestit in studioul Bistrițeanul Live despre cel mai crunt moment de rușine pe care l-a trait de cand ocupa funcția de primar. „Sa nu treaca nimeni prin ce am trecut eu in acele momente…” Invitat in studioul Bistrițeanul Live, primarul Flaviu Lupșan din Lunca…

- Autoritatile din Germania au decis sa deschida o investigatie asupra vaccinului produs de AstraZeneca dupa ce mai multe landuri, intre care Berlin și Brandenburg au supendat administrarea serului persoanelor sub 60 de ani.