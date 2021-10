Concurența uriașa pentru posturile scoase la concurs la doua secții ale Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Sunt disponibile in total 15 posturi in cadrul secțiilor ATI 2 și Neurologie. Sunt scoase la concurs trei posturi de infirmier debutant la Secția ATI 2, 5 posturi de asistent medical la ATI 2, 2 posturi de asistent medical debutant, tot in cadrul Secției ATI 2, respectiv 5 posturi de infirmier debutant la Secția Neurologie. Numarul de candidați pe posturi Numarul de candidați pe posturi este astfel: 50 de candidați pentru 3 posturi de infirmier debutant la ATI 2;35 de candidați…