Basca ei de mască!… Daniel Sauca Halucinanta, incredibila recenta declarație a ministrului Economiei, Virgil Popescu: „Sunt dezamagit de calitatea mastilor de protectie aflate pe piata in acest moment. Daca va spun ca jumatate din mastile care se gasesc la comercializare, in momentul de fata, in retelele de distributie – hypermarketuri, farmacii, depozite, la importatori – nu respecta, adica nu ne protejeaza, ati zice ca exagerez, dar asta este realitatea. Vreau sa dau un mesaj foarte clar ca acest lucru trebuie sa inceteze. Nu putem sa acceptam sa fie puse la comercializare masti care nu… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

