Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca articolul care prevede ca persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inainte de data alegerilor locale vor putea vota doar in localitatea in care au avut resedinta anterior afecteaza populatia dinamica, in primul rand studentii, si impiedica accesul la vot al cetatenilor.



"Pozitia noastra este una si mai transanta. Avem intr-adevar discutii cu premierul si cu cei din Guvern, pentru ca in momentul de fata, asa cum e legea astazi, oricine are viza de flotant obtinuta si cu doua-trei…