Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna este de parere ca numirea fostului premier Viorica Dancila la BNR „semnalizeaza finalul unei epoci” si spune ca politicienii incep sa nu mai accepte astfel de numiri.

- Vicepremierul Dan Barna a spus, marți seara, la B1 TV, ca numirea fostului premier Viorica Dancila pe postul de consilier la BNR este facuta la "mișto și la dispreț". "Cred ca declarațiile de azi ale domnului Vasilescu, pe care il apreciez, au fost printre cele mai grele din cariera sa. Numirea…

- Ludovic Orban a afirmat ca postul pe care ar urma sa-l ocupe Viorica Dancila nu este unul de mare importanta și ca, pana la urma, nu este rolul lui sa comenteze decizia luata la nivelul Bancii Centrale."Știrea initiala am inteles ca nu e adevarata. Am vazut ca este o dezmintire, ca e angajata ca un…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu comenteaza decizia Bancii Nationale de a o angaja pe Viorica Dancila pe un post de consultant, apreciind in mod ironic ca o recomanda "vocea si talentul". "Stirea initiala am inteles ca nu e adevarata. Am vazut ca este o dezmintire,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ironizeaza noua poziție caștigata de Viorica Dancila la BNR. Intrebat ce o recomanda pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a spus: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post de consilier. Vocea și talentul o recomanda.…

- Curg reacțiile pe scena politica dupa vestea ca Viorica Dancila a fost numita consilier al Guvernatorului BNR. Cristian Petrescu, vicepreședinte PMP, e de parere ca la mijloc e o problema morala. "Ce o recomanda pe doamna Viorica Dancila pentru postul de consilier pe Probleme De Strategii…

- Decizia de numire a fostului premier Viorica Dancila intr-un post de consultant la Banca Nationala a Romaniei este una care apartine guvernatorului acestei institutii, a declarat marti deputatul PSD, Marius Budai, care a precizat ca nu o comenteaza. "Eu nu comentez deciziile guvernatorului,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, sambata seara, intr-o emisiune la Digi24 ca nu exclude o candiatura la alegerile prezidentiale din 2024, acest fiind „un scenariu real” pe care-l discuta cu colegii, potrivit News. Dan Barna a fost intrebat, sambata, la Digi 24, daca va cere votul romanilor si la…