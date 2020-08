Stiri pe aceeasi tema

- ​Reprezentanții USR și PLUS, reuniți în congrese separate, au votat sâmbata pentru fuziunea celor doua formațiuni. În tabara condusa de Dan Barna, 76% au fost pentru și 17% împotriva. Oamenii lui Cioloș au votat 83,4% pentru și 15% împotriva.Datele au fost prezentate…

- Dan Barna a anuntat pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce, USR, a adoptat la Congres fuziunea cu PLUS. Presedintele USR precizat ca incepe perioada generatiilor liderilor din USR si PLUS, dupa ce 30 de ani politica a fost facuta de vechile partide.

- Congresul pentru fuziunea USR-PLUS va avea loc sambata, 15 august, a anuntat presedintele USR, Dan Barna. "In aceasta sambata avem congresul pentru fuziunea USR-PLUS. Este un moment istoric si un moment asteptat de foarte multi din sustinatorii nostri care inteleg si experienta acestor…

- Senatul a adoptat marti, ca prim for sesizat, un proiect de lege aflat in procedura de urgenta care prevede ca fiecare elev din invatamantul obligatoriu de stat sa primeasca 350 de lei anual pentru uniforma. Daca este adoptata si de Camera Deputatilor si ulterior promulgata de seful statului, legea…

- Sorin Grindeanu a anunțat ca se intoarce in politica și ca va candida la Congresul PSD, din 22 august, pentru un post de prim-vicepreședinte, potrivit site-ului expressdebanat.ro. ”Imi depun candidatura pentru prim-vicepreședinte pentru ca am luat decizia sa ma reintorc in politica intr-o echipa din…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a anuntat joi, 16 iulie, ca fractiunea parlamentara a PAS va semna si va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Chicu, initiata de Platforma DA. Decizia a fost luata in pofida faptului ca nu exista voturi suficiente pentru demiterea Cabinetului de ministri, iar PDM a comunicat…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.00, in ce stadiu au ajuns negocierile privind fuziunea USR-PLUS. Au ajuns cele doua partide la o intelegere pentru alegerile locale si parlamentare? De ce nu candideaza liderii PLUS la alegerile locale? De ce stagneaza PLUS in sondaje?…

- Parlamentul a incuviintat, miercuri, starea de alerta pentru 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, cu 372 de voturi „pentru” si 37 „impotriva”. Camera Deputatilor si Senatul, reunite, miercuri, in sedinta comuna, au incuviintat instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii pentru…