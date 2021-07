Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 25 de ani care si-a injunghiat mortal nepoata in varsta de 6 ani, in comuna Cojasca, a fost retinut pentru 24 de ore, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, Ana Maria Lita. Conform datelor transmise anterior de IPJ, politistii…

- „La data de 17 iulie a.c., politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 , de un barbat cu privire la faptul ca in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar fi omorat nepoata in varsta de 6 ani. Politistii s-au deplasat in timpul cel mai scurt la fata locului,…

- O fetita de 6 ani din comuna damboviteana Cojasca a fost injunghiata mortal, sambata dimineata, de catre unchiul sau.Barbatul a sunat la 112 pentru a anunta fapta si pentru a indica locul in care se afla.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, Ana Maria Lita, a declarat,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a inecat, miercuri, in barajul Solesti, unde se afla la pescuit cu un grup de persoane, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres . „Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de cautare…

- PRECIZARE. Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, cu privire la cercetarile efectuate in cadrul unor dosare penale, precum și cu privire la alegerile care urmeaza sa se desfașoare in localitațile Braniștea și Cojasca, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii l-au reținut, marți, pe proprietarul armei cu care un copil de 8 ani si-a impuscat mortal fratele, cu trei ani mai mic. ”In baza probatoriului administrat, la data de 04 mai a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au dispus masura preventiva a retinerii pentru…

- Eveniment Un barbat din Branceni, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști aprilie 22, 2021 11:28 Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Alexandria și Postului de Poliție Branceni au reținut un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Branceni, cercetat sub aspectul…

- Alexandru Paștiu, barbatul din Alba care, pe fondul geloziei, a ucis un tanar de 22 de ani si a ranit-o pe iubita acestuia in varsta de 21 de ani, a fost arestat preventiv marti de catre Tribunalul Alba. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba, judecatorul…