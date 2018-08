Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 1 august 2018, in jurul orei 20.00, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din comuna Farau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 16 iulie 2018, in jurul orei 19.15, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Carpenului din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Sambata, 7 iulie 2018, orele 01.15, politistii din cadrul Secției numarul 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe Drumul National 1, pe raza localitații Santimbru, pe direcția de mers Alba Iulia – Teiuș, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, au incercat oprirea unui autoturism.…

- Sambata, 16 iunie 2018, in jurul orei 00:00, politistii de siguranta publica din Aiud l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Creanga din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 4 iunie 2018, in jurul orei 19,30, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din municipiu, l-au depistat de un barbat de 32 de ani, din Aiud, ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 28 mai 2018, in jurul orei 11.00, politistii din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 24 mai 2018, in jurul orei 01.30, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul. Ferdinand, din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 22 mai 2018, in jurul orei 20.40, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Victoriei din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…