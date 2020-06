Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a decis sa introduca o noua facilitate repo pentru a raspunde la necesitatile de lichiditate in euro ale bancilor centrale din afara zonei euro, ca raspuns la criza coronavirusului, transmite Reuters.In cadrul unei linii repo, BCE furnizeaza lichiditate in euro unei…

- Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice. "Pentru perioada urmatoare ramanem in limitele acestor orientari de politica monetara. Riscurile…

- BCE cere bancilor sa injecteze bani in economiile europene și sa acorde credite, in perioada crizei pandemice Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul Bancii Centrale Europene, a cerut creditorilor sa-si foloseasca rezervele de capital si sa continue sa acorde imprumuturi…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate in euro, prin intermediul unei linii repo, pentru a veni in intampinarea posibilei aparitii a unui necesar de lichiditate in euro, in contextul disfunctionalitatilor…

