- Una dintre cele mai constatate infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice este conducerea sub influenta bauturilor alcoolice. Atunci cand persoana testata cu aparatul etilotest are o concentratie de peste 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat, politistii intocmesc dosar penal, iar pedeapsa…

- Un barbat, de 51 de ani, din comuna gorjeana Aninoasa, a fost depistat ieri de polițiști in timp ce conducea un autoturism, pe DN 66 Plopșoru, avand o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat. In aceeași zi, barbatul a fost depistat, din nou, de polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni,…

- ALCOOLEMIE RECORD – sofer depistat de politisti cu o concentratie de 1.13 mg/l alcool pur in aerul expirat Aseara, la ora 20.45 in timp ce actionau pentru supravegherea si controlul traficului rutier, politistii din Targu Lapus au observat pe strada Petru Rareș, din oras, un autoturism iesit de pe partea…

- Miercuri seara, la ora 20.45 in timp ce actionau pentru supravegherea si controlul traficului rutier, politistii din Targu Lapus au observat pe strada Petru Rares, din oras, un autoturism iesit de pe partea carosabila. Langa autoturism politistii l-au identificat pe sofer, un barbat de 43 de ani. Deoarece…

- In seara de miercuri, 22 ianuarie, la ora 20.45 in timp ce actionau pentru supravegherea si controlul traficului rutier, politistii din Targu Lapus au observat pe strada Petru Rareș, din oras, un autoturism iesit de pe partea carosabila. Langa autoturism politistii l-au identificat pe sofer, un barbat…

- Mai multi doljeni au fost prinsi bauti la volan ieri si astazi pe soselele din judet. Politistii din Calafat au depistat, ieri, pe o strada din comuna Piscu Vechi, un barbat de 44 de ani, din localitate, care conducea un autoturism desi avea o concentratie de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat. Azi…

- La data de 23 decembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au identificat in trafic un tanar, de 38 de ani, din orașul Novaci, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații , ocazie cu care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație de 0,55 mg/l…