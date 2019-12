Badalau: Imi cer scuze romanilor plecati la munca in strainatate;voi respecta decizia colegilor din CExN

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, spune ca isi cere scuze romanilor plecati la munca in strainatate, pentru afirmatiile facute, ca regreta contextul si formularea „total nefericite”. El sustine ca ii pretuieste pe toti romanii, indiferent unde sunt acestia.

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018.

- O statistica de anul trecut arata ca in Romania exista circa 100.000 de copii cu unul sau ambii parinti plecati sa lucreze in strainatate. Datele prezentate de catre Ministerul Educatiei sunt mult mai alarmante si indica faptul ca peste 160.000 de copii se aflau in aceasta situatii.