Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice au efectuat o vizita de lucru la Oficiul Avocatului Poporului, unde au avut o ședința comuna cu Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile Copilului și Oficiul Avocatului Poporului. Ședința comuna s-a desfașurat in contextul realizarii…

- Agenția spațiala americana a lansat cea mai puternica racheta a sa, dupa ce precedentele doua decolari au fost zadarnicite de probleme tehnice și condiții meteo nefavorabile, in august și septembrie, scrie BBC.A fost cea mai mare racheta lansata vreodata de la Cape Canaveral, din Florida. Vehiculul…

- Elevii din judetul Constanta isi vor cunoaste tot mai bine drepturile pe care le au in calitate de copii, in urma unui amplu proiect ce se desfasoara in mai multe scoli din tara, dar si din judet.Treptele scolilor gazduiesc drepturile copiilor, acestea devenindu le astfel accesibile elevilor ori de…

- Fostul lider chinez Hu Jintao a avut o disputa legata de documentele oficiale, cu cateva momente inainte de a fi escortat afara de pe scena la marea reuniune a Partidului Comunist din Beijing, arata noi imagini, potrivit The Guardian . Scoaterea lui Hu Jintao de pe scena la cel de-al 20-lea congres…

- Demnitarul public responsabil pentru apararea drepturilor deținuților din orașul italian Napoli a fost arestat, marți, dupa ce a fost acuzat ca facut contrabanda cu droguri și telefoane mobile in inchisoare, a transmis poliția italiana intr-un comunicat citat de Reuters.

- Dupa trei tentative eșuate, NASA vizeaza data de 14 noiembrie pentru urmatoarea sa incercare de a trimite spre Luna mega-racheta SLS care va deschide calea misiunii Artemis, a anunțat miercuri agenția spațiala, citata de Reuters.Noua fereastra de lansare, cu o durata de 69 de minute, se va deschide…

- Mama copilului nascut prematur dupa 6 luni caruia medicul Florian Robe de la maternitatea Polizu din București a refuzat sa-i ofere asistența medicala timp de 12 ore povestește ca medicul a pus-o sa semneze certificatul de deces, spunandu-i ca a avut un avort spontan, iar a doua zi i-a transmis ca fetița…