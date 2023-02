Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care locuiesc sau calatoresc in orasul Istanbul ca, in aceasta perioada, exista un risc ridicat de insecuritate, ce vizeaza lacasuri de cult si reprezentante diplomatice ale unor state membre UE din zonele Beyoglu, Galata, Taksim si Istiklal.

- Noua romani aflati intr-un microbuz ce mergea catre aeroport au fost raniți, sambata, intr-un accident in Turcia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media locala referitoare la un accident…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat in urma apariției informațiilor referitoare la reținerea cetațenilor moldoveni, suspectați de autoritațile bulgare ca avea legatura cu atentatul terorist din Turcia. Instituția declara ca a intreprins, in regim de urgența, prin intermediul…