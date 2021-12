Avertisment de ultimă oră lansat de meteorologi pentru turiștii de la munte: risc însemnat de avalanșe Potrivit Administației Naționale de Meteorologie, este risc insemnat de avalanșe in munții Fagaraș, Bucegi, Rodnei, Parang-Șureanu, Țarcu-Godeanu și Calimani-Bistriței-Ceahlau, informeaza Mediafax. Meteorologii avertizeaza ca de sambata, de la ora 20.00, pana luni, la ora 20.00, este risc insemnat de avalanșe in Carpații Meridionali și Orientali. In Munții Fagaraș, s-a depus un strat instabil de zapada, ce depașește pe alocuri 30-40 de centimetri, dar sunt și numeroase placi de vant pe versanții sudici, estici și sud-estici, in zona crestelor. Pe vai și in locurile adapostite sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

