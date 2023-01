Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a anunțat, sambata dupa-masa, ca sunt mai multe drumuri naționale cu circulație inchisa, din cauza condițiilor meteo și mai multe restricții de tonaj pe anumite secțiuni de drum. ACTUALIZARE DRUMURI NAȚIONALE INCHISE. Data: 28…

- Circulatia rutiera pe DN 2 a fost reschisa, sambata dupa-amiaza, pentru autovehiculele cu masa mai mica de 3,5 tone. Alte 10 drumuri nationale raman inchise din cauza zapezii si a viscolului. Ulterior, acestora li s-au adaugat doua drumuri nationale din Vaslui si Galati. UPDATE - Centrul Infotrafic…

- Generatoarele de stimulare a precipitațiilor testate in Vrancea s-au dovedit un succes și pot fi folosite pentru combaterea secetei inregistrate in ultimii ani. Rezultatele Programului experimental de stimulare a precipitațiilor realizat in Vrancea, la finele anului trecut, de catre Unitatea de Combatere…

- Un barbat originar din Ramnicu Sarat, care a lucrat ca agent de vanzari la un magazin de telefonie din Focșani, a fost condamnat la noi in județ dupa ce a fost gasit vinovat de delapidare. Conform acuzațiilor, barbatul intocmise un contract in fals pentru un client pentru a cumpara in rate un iPhone,…

- In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2022, obiectivele Muzeului Vrancei sunt deschise publicului, intre orele 9-16. De Ziua Naționala a Romaniei, puteți vizita gratuit Mausoleele Eroilor din Focșani, Marașești, Maraști, Soveja, Muzeul Unirii din Focșani, Secția de Științe ale Naturii din Focșani,…

- Sectia de Pneumoftiziologie a Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf Pantelimon’ Focsani a devenit functionala dupa ce a fost reabilitata cu peste doua milioane de euro, in cadrul unui proiect cu fonduri europene, a informat, miercuri, Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. ‘Lucrarile de reabilitare au fost…