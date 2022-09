Stiri pe aceeasi tema

- Cartile de copii sunt la mare cautare, la Targul de Carte Gaudeamus, care are loc zilele acestea la Iasi. Peste 30 de edituri isi prezinta cele mai noi aparitii la evenimentul organizat de Radio Romania si care are loc in spatii mai putin obisnuite, si anume corturi amplasate in Piata Unirii din Iași.…

- La Iasi, incepe, astazi, a saptea editie a Targului de Carte Gaudeamus. Pana la 25 septembrie, evenimentul, organizat de Radio Romania, prin Echipa Gaudeamus si Radio Romania Iasi, cu sprijinul Primariei Municipiului, se va desfasura in incinta unui ansamblu de pavilioane expozitionale mobile, amplasate…

- La Universitatea de ”Stiinte ale Vietii” Ion Ionescu de la Brad, din Iasi, incepe, luni, 19 septembrie 2022, noul an universitar. Mai multe aflam de la Constantin Mihai: ”Ultimele pregatiri la Universitatea de ”Științe ale Vieții” din Iași inaintea debutului noului an academic Bobocii, studenții din…

- Dupa o pauza de trei ani, Palatul Culturii din Iași gazduiește o noua ediție a Festivalului Muzicii Mecanice. Ca și la edițiile precedente, manifestarea este organizata cu sprijinul financiar al Asociației Fondului Cultural Național. Evenimentul este unic in Romania, a subliniat directorul Complexului…

- De astazi, timp de trei zile, Parcul Copou din Iași gazduiește cea de-a 10-a ediție a Zilelor Culturii Editoriale. Organizatorul manifestarii, Adi Cristi, a declarat ca sunt prezente 16 edituri din județul Iași, iar pina sambata vor avea loc lansari de carte si dezbateri. Adi Cristi: Noutatea este ca…

- Festivalul istoric Getodava, aflat la a treia ediție, incepe in acesta seara la Iași. De la ora 19, pe traseul Piața Unirii – Bd. Ștefan cel Mare – Palatul Culturii și retur va avea loc o parada la care vor participa toate asociațiile traco-dace care și-au anunțat prezența la festival. Organizatorul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizeaza, astazi, concursul de admitere. Examenul este programat intre orele 10:00 – 13:00 și va consta intr-un test grila. Noutatea de anul acesta este ca nu va mai conta media obținuta la Bacalaureat in procesul de admitere. Potrivit…

- In aceste zile, se depun dosarele de admitere la toate universitațile ieșene, multe dintre acestea introducand teste scrise eliminatorii, iar la Universitatea de Medicina, nu se va mai ține cont de media de la Bacalaureat. Particularitațile admiterii din acest an la cele 5 universitați din Iași sunt…