- In județul Iași, inceputul noului an școlar ridica rezolvarea a patru probleme fundamentale, afirma șefa Inspectoratului Școlar Județean, Luciana Antoci. Una dintre acestea este urgentarea implementarii proiectelor care au obținut finanțare prin PNRR. Luciana Antoci: La Iași ramanem intr-o situație…

- Deputatul Cosette Chichirau si-a anuntat, anunțat, astazi demisia din USR. Ea a afirmat ca va ramine deputat neafiliat. Cosette Chichirau a declarat, pentru postul nostru de radio, ca motivul pentru care a renunțat la USR este acela ca formațiunea stagneaza in sondaje, iar miscarea reformista trebuie…

- Pana in luna Septembrie a anului viitor sunt toate premisele ca in județul Iași sa nu mai existe nicio școala cu toaleta in curte. Asigurarile au fost date de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. El a adaugat ca anul trecut au fost facute investiții in domeniu la 14 unitați școlare…

- La Iași a fost finalizat astazi proiectul transfrontalier care vizeaza imbunatațirea calitații și capabilitații de intervenție in situații de urgența a serviciilor voluntare din Romania și a celor profesioniste din Republica Moldova. Valoarea totala a proiectului este de 325 de mii de euro. 90 la suta…

- Astazi debuteaza turneul WTA 125 BCR Iași Open, unul din cele mai bine cotate turnee de tenis din Romania. Competiția se va desfașura pana la 23 iulie, la Baza Sportiva de la Ciric. Directorul de comunicare al evenimentului, Maria Tudor, a declarat ca in programul primei zile figureaza și trei romance.…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru IT din zona Moldovei al dezvoltatorului Hella Technical. Compania multi-naționala este prezenta in Romania din 2005 și are deschise filiale in Timișoara, Arad, Craiova și Oradea. La Iași iși vor desfașura activitatea 50 de angajați, care vor realiza radare…

- La Iasi va fi comemorat astazi Pogromul din 1941 printr-un Mars al Vietii. Dimineata, la ora 8:00, se va pleca in mars de la centrul de cartier Pacucari pana la Cimitirul Evreiesc, unde ceremoniile vor incepe la ora 9:00. Momentele culminante ale pogromului de la Iasi au fost in zilele de 29 si 30 iunie.…

- Timp de doua zile, la Iași, se desfașoara faza naționala a concursului de produse agroalimentare inovative ECOTROPHELIA. Competiția a fost inițiata in Franța, in anul 2000, iar din 2008 a devenit concurs european. Ulterior, a intrat in atenția Comisiei Europene, care il guverneaza. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/VID_20230615_101826.mp4…