- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca nu va cere o ancheta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" privind infectarea cadrelor medicale cu noul coronavirus, dar "se va evalua epidemiologic fiecare caz in parte"."Nu o sa cerem nicio ancheta (la spital…

- O treime dintre cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iași au fost confirmate cu noul coronavirus, activitatea unitații fiind acum greu pusa la incercare. Cei ramași lucreaza la foc automat, in program de lucru 12/24, pe echipe, astfel incat,…

- Din cei 400 de pacienți cu boli neuro-psihice grave internați la Spitalul Padureni Grajduri din județul Iași, pana astazi au fost identificați COVID pozitiv 85 de pacienți. Directorul instituției medicale, Victor Idriceanu, a declarat ca au fost efectuate teste COVID la toți angajații, iar 15 dintre…

- Prefectura Dolj anunta, miercuri, ca au fost confirmate in judet 201 noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, fiind mai multe focare. Unul dintre focare este la Uzina Ford, unde in total sunt 47 de angajati confirmati cu noul coronavirus.Prefectura Dolj a anuntat, miercuri, ca in ultimele…

- Astazi, in județul Iași, record de infectari cu virusul SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 110 cazuri. Suntem pe locul doi pe tara, dupa capitala. Pe langa acestea, la Iași mai sunt și 41- una de persoane cu diagnostic pozitiv reconfirmat. A fost identificat…

- De saptamana viitoare se va da in exploatare cel de-al treilea tronson de la Spitalul de Copii ”Sf Maria” din Iași. Directorul medical, Catalina Ionescu a precizat ca se va pastra repartitia pe secții și vor fi stabilite reguli clare pentru pacienti si apartinatori. Catalina Ionescu: In principiu, mentinem…

- Personalul medical care va fi detașat la Spitalul Modular de la Lețcani, unitate medicala suport COVID, va primi o serie de stimulente. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a precizat ca, in conformitate cu legislația aflata in vigoare, se vor acorda pana la doua salarii…

- Potrivit informarii DSP Iasi, sunt 15 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 9 sunt beneficiari si 6 angajati. Printre masurile luate, conform informarii DSP Iasi, sunt izolarea si supravegherea permanenta a beneficiarilor de catre personalul dedicat. De asemenea, personalul medical…