Stiri pe aceeasi tema

- Situatie dezastruoasa pentru agricultorii din raionul Stefan Voda. Seceta persistenta si grindina din ultima luna au compromis aproape in totalitate culturile cerealiere din regiune. Fermierii au ajuns la culmea disperarii si spun ca au ramas cu pagube de sute de milioane de lei.

- Județul Vaslui – un adevarat ”triunghi al bermudelor” privind ploile! De fapt singurul județ al Moldovei ocolit de ploi și cu agricultura puternic afectata de seceta! Seceta are un impact devastator asupra culturilor agricole din județul Vaslui. Sunt afectate sever de lipsa de apa din sol atat culturile…

- Ultimul test pentru noul coronavirus la care a fost supus liderul ATP Novak Djokovici a iesit negativ, informeaza lequipe.fr, care citeaza presa sarba, potrivit news.ro.Sotia jucatorului, Jelena, care a purtat si ea virusul, a fost de asemenea testata negativ.Citește și: Microfoanele și camerele…

- Sunt zile caniculare in vestul țarii, unde temperaturile au trecut frecvent de 30 de grade Celsius. Vara aduce probleme și in agricultura. Fermierii din Romania sunt intr-o situatie disperata.

- Painea și produsele de panificație s-ar putea scumpi din nou, din vara. Procesatorii anunta ca au crescut cheltuielile cu achiziția cerealelor, iar noua recolta de grau se anunța slaba din cauza secetei.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca din primele evaluari exista aproape un milion de hectare de culturi afectate de seceta in Romania. Parte din fermieri se gandesc sa reinsamanteze pentru a-si diminua pierderile. Aflat, sambata in vizita la societati din judetul Satu Mare pentru…

- Fermierii din intreaga lume se vor confrunta anul acesta cu cea mai severa seceta din ultimii 10 ani. Prognoza este sumbra și pentru Europa, unde meteorologii anunța un an mai cald decat 2019. Culturile sunt deja compromise și in Polonia, unde nu a nins, iar in aceasta primavara au cazut doar cațiva…

- Fermierii din intreaga lume se vor confrunta anul acesta cu cea mai severa seceta din ultimii 10 ani. Prognoza este sumbra și pentru Europa, unde meteorologii anunța un an mai cald decat 2019.