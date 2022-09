Miercuri, cer parțial noros. Soarele rasare la ora 07:03. Noaptea și dimineața va fi mai rece, fața de ziua precedenta. Spre a doua parte a zilei norii se vor amplifica, dar se va incalzi, iar valorile termice vor urca in jurul valorii de 25 de grade. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 19:44. Minima zilei va cobori sub 9 grade, iar in zonele joase se va resimți mai scazuta.

Joi, atmosfera va deveni calda.