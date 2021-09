Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de startul ediției de campionat in curs a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești l-a imprumutat, in același eșalon, la Unirea Dej, o echipa nou-promovata, pe unul dintre juniorii talentați ai sai, Vlad Bogdan. De pe banca, Bogdan a fost trimis pe teren, de catre tanarul lui antrenor, Dragoș…

- Argentinianul Leo Messi, spaniolul Sergio Ramos, italianul Gianluigi Donnarumma, olandezul Georginio Wijnaldum și marocanul Ashraf Hakimi au luat primul contact cu suporterii de pe Parc des Princes. Starurile au fost prezentate suporterilor entuziaști sambata, 14 august, inainte de partida cu Strasbourg,…

- In inter-sezon, in vreme ce ACS Petrolul ’52 a imprumutat un singur „under”, un junior brașovean fost in campionatul trecut la SCM Gloria Buzau, mai exact Sergiu Pirvulescu, unul talentat fara discuție, in schimb, adversara din prima zi a week-end-ului, Metaloglobus București, a beneficiat de patru…

- Astazi, 31 iulie, de la ora 11.00, cea oficiala a etapei de start a ediției 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, se va disputa unul dintre cele șase meciuri programate la ceas de matineu: ACS Petrolul ’52 – Politehnica Iași. Un duel intre o echipa care…

- Dupa ce a suferit de o tendinita care l-a ținut departe de antrenamentele și meciurile de pregatire pentru sezonul Ligii a II-a, care va debuta sambata, 31 iulie 2021, unul dintre fundașii centrali ai ACS Petrolul ’52 Ploiești, puternicul longilin bucureștean in varsta de 26 de ani Viorel Ștefan Lica…

- Spre bucuria sa, staff-ul tehnic al ACS Petrolul ’52 Ploiești, condus de Nicolae Constantin, a avut la dispoziție in aceasta saptamana toți fotbaliștii din lot, revenind, deci, și cei accidentați. Astfel incat, sambata, 17 iulie 2021, ora 11.00, pe arena din Ramnicu Sarat, la meciul contra uneia dintre…

- Marți, 13 iulie, intr-o atmosfera de mare sarbatoare, pe Stadionul Orașenesc, administrația publica din oraș și comunitatea locala au sarbatorit aniversarea celor 20 de ani de la inființarea Clubului Sportiv Mioveni. Foști și actuali antrenori, foști și actuali conducatori ai clubului, membrii inițiatori,…

- Nu mai puțin de 10 goluri marcate și niciunul primit – acesta este bilanțul primelor patru meciuri amicale din inter-sezon ale ACS Petrolul ’52, echipa lasata… fara scut pe tricouri, odata cu retragerea marcilor de catre municipalitate, pe data de 18 iunie 2021! In ciuda faptului ca au fost obligați…