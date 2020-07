Stiri pe aceeasi tema

- Justin Welby, Arhiepiscop de Canterbury si sef al Bisericii Anglicane, spune ca Biserica ar trebui sa faca niste schimbari. Acesta a declarat ca portretizarea lui Iisus ca „barbat alb” ar trebui reconsiderata. Reprezentarile lui Iisus servesc mai degraba ca „amintire a universalitatii lui Dumnezeu”,…

- Ieri, 23 iunie 2020, polițiștii din Campeni, in urma vizionarii postarilor unui tanar din comuna Bistra, facute live pe o rețea de socializare, s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de incitare la ura sau discriminare și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina tanarului, in…

- Mihai Gadea a prezentat, in emisiunea "Sinteza Zilei" din 1 iunie, inregistrarea audio facuta publica in aceeasi zi de Victor Ponta, in care se aude cum fostul procuror ameninta si foloseste un limbaj suburban la adresa lui Ponta, pe care voia sa-l "paradeasca". Mihai Gadea a marturisit ca este absolut…

- Gruparea extremista Statul Islamic a afirmat, intr-o inregistrare audio data publicitatii joi, ca pandemia de COVID-19 este pedeapsa lui Dumnezeu pentru statele occidentale care au luptat impotriva sa, relateaza DPA."Cruciatii vostri au fost loviti de mana lui Dumnezeu... dupa ce ati luptat…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…

- Li Zehua lucra pentru televiziunea de stat CCTV si a calatorit la Wuhan pentru a se documenta despre criza provocata de coronavirus. Pe 17 februarie, el a postat un videoclip in care susținea ca un comitet de cartier incerca sa acopere informații despre infecțiile din comunitate. Dupa cateva zile,…

- Biroul Procurorului General al Statelor Unite, William Barr, anunța ca vor fi luate masuri impotriva oficialilor care discrimineaza organizațiile religioase, pentru a pune in aplicare regulile de distanțare sociala in vederea reducerii raspandirii...