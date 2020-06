Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod portocaliu de cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica accentuata, pana astazi la ora 21.00. In județele Alba și Hunedoara, precum și in zona de munte a județelor Salaj, Bihor, Cluj, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu averse…

- Meteorologii au emis o noua avertizare Cod Portocaliu de furtuni, valabila miercuri, iar atenționarea Cod Galben de vreme rea a fost prelungita, de joi pana sambata. COD PORTOCALIU: miercuri, 17 iunie, orele 12.00 –23.00 Miercuri (17 iunie) dupa-amiaza și la inceputul nopții de miercuri spre joi (17/18…

- Incepand de astazi, ora 12.00, intra in vigoare atenționarea meteorologica Cod Galben de vreme rea, valabila in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in zonele montane. Pana maine dimineața, ora 10.00, in zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in 32 de județe din țara printre care și județul Alba. Potrivit ANM, incepand de miercuri, 10 iunie – ora 12:00 pana joi, 11 iunie – ora 10:00, in Banat, Crișana,…

- Incepand de astazi, ora 12.00, intra in vigoare atenționarea meteorologica Cod Galben de vreme rea, valabila in județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei, precum și in zonele montane. Pana maine dimineața, ora 10.00, in zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis, marți, o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in 27 de județe din țara printre care și județul Alba. Potrivit ANM, in perioada marți, 9 iunie – ora 12:00 – miercuri, 10 iunie, ora 10:00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 18 județe din țara printre care și județul Alba. Potrivit ANM, luni, 8 iunie, intre orele 13:00 – 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș și local in Transilvania și in zonele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de furtuni și ploi, valabila inclusiv pentru județul Alba, pana la ora 22.00. Intre orele 12.00 și 22.00, in Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților Occidentali și in vestul Carpaților Meridionali…