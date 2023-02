Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden ramane pregatita sa vorbeasca despre tratatul privind armele nucleare „in orice moment cu Rusia, indiferent de orice altceva se intampla in lume”, a afirmat, de asemenea, Blinken, potrivit CNN .„Vom urmari cu atenție pentru a vedea ce face de fapt Rusia”, a adaugat el, precizand…

- Schiul de tura devine tot mai practicat, in condițiile in care, pentru schiul obișnuit, se sta chiar și peste o ora la coada la transportul pe cablu. Exista și aici reguli care trebuie respectate.

- Ninsorile din ultima perioada au fost așteptate de toți romanii, insa au creat și o mulțime de efecte negative. A fost emis un cod roșu de avalanșa in Romania, iar turiștii care vor sa se bucure de zapada și sporturi extreme, sunt sfatuiți sa evite aceste zone in urmatoarea perioada.

- O persoana s-a ranit, vineri, in timp ce schia pe o partie inchisa din Piana Brasov, salvamontistii fiind chemati sa intervina, informeazp News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Turiștii au dat navala la munte pentru a se bucura de sporturile de iarna. Administratorii partiilor au pus in functiune tunurile de zapada artificiala si au mai reusit asa sa salveze putin sezonul. Turiștii care vor sa-și petreaca vacanța la munte, pot opta pentru stațiunea Straja, acolo unde se poate…

- ”In trimestrul III 2022 numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 536.900, cheltuielile acestora insumand 1,51 miliarde de lei (in medie 2.812,5 lei / persoana). In perioada 1.I – 30.IX.2022 numarul total al turistilor nerezidenti cazati in…

- Monica Anghel se ia la intrecere cu manechinele de top! A ajuns la 60 de kilograme și vrea sa mai slabeasca inca trei, noteaza click.ro. Fanii, insa, au pus-o la colț pe artista: „Atenție ca dai in anorexie!”. Monica Anghel nu se lasa, insa, deloc intimidata de comentariile rautacioase! Prezenta, luni…