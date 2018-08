Atenție, șoferi! Autostrada A1 (Deva-Simeria) se închide Traficul rutier va fi deviat pe autostrada A1 pe DN 7 (centura Devei). Restricțiile de circulație sunt valabile incepand cu data de 9 septembrie și vor dura pana in data de 15 noiembrie, ca urmare a unor lucrari. “TEHNOSTRADE S.R.L – SPEDITION UMB S.R.L, constructorul tronsonului care leaga autostrada A1 Lugoj – Deva și autostrada Deva – Oraștie, aduce la cunoștința ca in perioada 03.09.2018 – 15.11.2018 traficul rutier de pe autostrada A1, intre km 353+660 și km 368+650, pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Deva și nodul rutier Simeria va fi deviat pe Drumul Național 7 (centura Devei),… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

