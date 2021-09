Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat si desfasurat doua activitati preventive cu scopul prevenirii victimizarii minorilor. „Una dintre activitati s-a desfașurat intr-o zona comerciala din municipiu, unde, parinții identificați la cumparaturi pentru…

- In aceste zile, premergatoare inceperii noului an scolar, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitati in cadrul campaniei “Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” cu scopul creșterii gradului de siguranța al minorilor…

- Potrivit IPJ Buzau, in ziua de 23 august a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații si din cadrul Biroului Siguranta Scolara au organizat si desfasurat activitati de prevenire in localitatile Breaza si Sahateni. Politistii au discutat si informat cetatenii, cu…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații, impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog au organizat si desfasurat o activitate preventiva in parcul Tineretului din municipiul Buzau, sub egida proiectului…

- Astazi, 30 iulie, in baza proiectului civic „Impreuna”, politistii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu politisti din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii, Sectiei de politie rurala Merei si Serviciului pentru Actiuni Speciale au organizat in parteneriat cu Societatea Exploratorilor…

- Politistii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitatii au organizat si desfasurat alaturi de politisti din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Biroul Rutier activitati preventive cu scopul reducerii riscului infractional si victimal in randul cetatenilor municipiului Buzau.