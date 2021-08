Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationale si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, relateaza vineri Reuters. "Toate dovezile disponibile arata in mod clar spre Iran. Nu exista justificare pentru acest atac", se mentioneaza in declaratia data publicitatii de presedintele G7, Regatul Unit. "Comportamentul Iranului, alaturi de sprijinul sau pentru forte intermediare si actori armati nestatali, ameninta pacea si securitatea…