- Doua persoane au fost ucise si alte cateva ranite intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida. Presupusul atacator a fost impuscat mortal de politie, au anuntat autoritatile, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- Taifunul Kammuri a lasat in urma sa cel putin 17 morti si circa jumatate de milion de persoane stramutate in Filipine, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de DPA. Peste 6.500 de case si un aeroport au fost deteriorate de vanturile puternice care au insotit taifunul, in timp ce unele case…

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost date disparute in intemperii violente in departamentul Var, in sud-estul Frantei unde, in pofida unei descresteri a nivelului apelor, unele drumuri si orase erau in continuare inundate, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…

- Alerta in Rusia! Azi a avut loc un atac armat intr-o unitate militara. Din nefericire, evenimentul s-a soldat cu cel puțin 7 persoane moarte, conform unor surse citate de agenția de presa Tass. Cine este atacatorul? Atac armat la o baza militara din Rusia! Cine este atacatorul? Vineri, 25 octombrie,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise in urma unui atac armat produs vineri intr-o unitate militara din Rusia, afirma surse citate de agentia de presa Tass.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Un militar…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…