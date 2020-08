Artur Ioniță, interviu exclusiv: ”Obiectivul meu era să rămân în Italia” - Artur, mai aveai un an contract cu Cagliari. De ce ai decis sa mergi la Benevento? - Cagliari mi-a propus inca un an contract, pana pe 30 iunie 2022, dar pe fir aparuse și Benevento. M-au convins ambițiile clubului, care vor sa transfere jucatori de calitate și sa evite emoțiile retrogradarii. Nu a fost ușor sa plec de la Cagliari. © AFP 2020 / VINCENZO PINTOFotbalistul moldovean Artur Ionița va semna cu echipa lui Filippo Inzaghi Le mulțumesc celor din Sardinia pentru 4 ani minunați petrecuți acolo. Ii mulțumesc președintelui Tommaso Giulini pentru tot. Puteam sa raman la Cagliari,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au discutat vineri cu premierul Ion Chicu și cu reprezentanții ai patru partide parlamentare revendicarile agricultorilor. Una dintre principalele cerințe a fermierilor este alocarea unor despagubiri de 3000 de lei pentru un hectar pe care au fost plantate culturi cerealiere…

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Fermierii care și-au adus ieri tehnica agricola la Chișinau ar putea sa se mute in centrul Capitalei, daca autoritațile vor ignora revendicarile lor. Astazi ei intenționeaza sa se intalneasca cu premierul Ion Chicu și sa-i inainteze repetat solicitarile. Decizia…

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. In aceste momente, agricultorii se indreapta pe jos spre Chișinau, in condițiile in care Primaria nu le-a permis sa intre cu tehnica in Capitala pentru a nu perturba traficul rutier. Fermierii spun ca nu mai au bani ca sa prelucreze pamanturile și au ajuns in prag…

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Fermierii care și-au adus ieri tehnica agricola la Chișinau ar putea sa se mute in centrul Capitalei, daca autoritațile vor ignora revendicarile lor. Astazi ei intenționeaza sa se intalneasca cu premierul Ion Chicu și sa-i inainteze repetat solicitarile. Decizia…

- Protestele care s-au desfașurat anterior in raioane nu au produs rezultatele așteptate de agricultori. Ei nu au reușit sa iși atinga obiectivul nici in timpul discuțiilor cu premierul Ion Chicu, care a vizitat mai multe raioane in ajun. © Sputnik / Mihai Caraus. Video - Ion Chicu a discutat cu agricultorii…

- PodcasturiMeciul amical de fotbal Moldova-Rusia: Cand va avea loc partida Meciul amical Moldova – Rusia, programat inițial pentru 31 martie, se va juca in conformitate cu calendarul UEFA pentru meciurile amicale, pe 12 noiembrie 2020, pe Stadionul Zimbru din Chișinau. © Photo : Facebook /…

- CHIȘINAU, 10 iul – Sputnik. Cetațenii Republicii Moldova vor beneficia in continuare de regimul liberalizat de vize cu statele din Spațiul Schengen, informeaza Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene printr-un comunicat de presa. Autoritațile vor continua sa indeplineasca toate condiționalitațile…

- PodcasturiTurismul din Moldova: Care sunt preferințele și așteptarile turiștilor locali In aceasta vara, mulți moldoveni se abțin de la calatoriile in strainatate și aleg sa exploreze locurile frumoase din țara noastra. Specialiștii susțin ca in aceasta perioada turismul din Moldova ar putea cunoaște…